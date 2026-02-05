«Монреаль» переиграл в гостях «Виннипег», Иван Демидов очков не набрал

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

Российские нападающие Иван Демидов («Монреаль») и Владислав Наместников («Виннипег») результативными действиями не отметились.

Единственная шайба «Джетс» на счету Кайла Коннора. В составе «Канадиенс» отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон, Лэйн Хатсон, Брендан Галлахер и Филлип Дано в пустые ворота.