«Монреаль» переиграл в гостях «Виннипег», Иван Демидов очков не набрал
В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Коннор (Виларди, Шайфли) – 06:07 (pp) 1:1 Капанен (Добсон, Слафковски) – 16:26 1:2 Андерсон (Страбл, Галлахер) – 25:28 1:3 Хатсон (Андерсон, Галлахер) – 26:44 1:4 Галлахер (Дак, Болдюк) – 50:57 (pp) 1:5 Дано (Андерсон, Добсон) – 59:46 (sh)
Российские нападающие Иван Демидов («Монреаль») и Владислав Наместников («Виннипег») результативными действиями не отметились.
Единственная шайба «Джетс» на счету Кайла Коннора. В составе «Канадиенс» отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон, Лэйн Хатсон, Брендан Галлахер и Филлип Дано в пустые ворота.
Комментарии
