Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Бостон Брюинз, результат матча 5 февраля 2026, счет 5:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Бостон» по буллитам после 4 поражений
Комментарии

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Луостаринен – 04:22     1:1 Эйссимонт (Стивз, Линдхольм) – 07:18     1:2 Эйссимонт (Хуснутдинов, Пик) – 12:43     2:2 Балинскис (Ткачук, Лунделль) – 20:30 (pp)     3:2 Ткачук (Лунделль, Балинскис) – 22:47 (pp)     4:2 Лунделль (Райнхарт) – 38:33 (sh)     4:3 Кастелич (Макэвой, Линдхольм) – 47:52     4:4 Миттельштадт (Пастрняк, Гики) – 50:30 (pp)     5:4 Маршан – 65:00    

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 25 из 29 бросков в створ (86,12%). Результативной передачей отметился нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов.

В составе «Пантерз» авторами заброшенных шайб стали Ээту Луостаринен, Увис Балинскис, Мэттью Ткачук и Антон Лунделль, победный буллит на счету Брэда Маршана. За «Брюинз» отличились Майки Эйссимонт (дубль), Марк Кастелич и Кейси Миттельштадт.

«Флорида» прервала серию из четырёх поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
