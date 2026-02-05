25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Бостон» по буллитам после 4 поражений

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 25 из 29 бросков в створ (86,12%). Результативной передачей отметился нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов.

В составе «Пантерз» авторами заброшенных шайб стали Ээту Луостаринен, Увис Балинскис, Мэттью Ткачук и Антон Лунделль, победный буллит на счету Брэда Маршана. За «Брюинз» отличились Майки Эйссимонт (дубль), Марк Кастелич и Кейси Миттельштадт.

«Флорида» прервала серию из четырёх поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.