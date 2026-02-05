Скидки
Нэшвилл Предаторз — Миннесота Уайлд, результат матча 3 февраля 2026, счет 5:6 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме матча с 11 голами. Россияне набрали 4 очка
Комментарии

В ночь со 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38     2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48     2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08     2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43     2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12     3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05     4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)    

В составе победителей хет-триком и ассистом отличился американский форвард Мэтт Болди, а также по голу забили россияне Яков Тренин и Владимир Тарасенко и канадский защитник Джаред Сперджен. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился передачей на победный гол команды в овертайме. У другого форварда гостей Данилы Юрова результативный пас. У хозяев шайбы забросили Филип Форсберг (1+1), Стивен Стэмкос (1+1), Эрик Хаула, Люк Евангелиста и Роман Йози (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится в гостях с «Вашингтон Кэпиталз» 6 февраля, а «Миннесота» сыграет на выезде с «Колорадо Эвеланш» 27 февраля — уже после паузы на Олимпийские игры в Милане.

