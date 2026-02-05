Павел Бучневич забил 12-й гол в сезоне, отличившись в стиле Овечкина
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас). Этот гол стал для Павла 12-м в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Фолк) – 07:29 (pp) 1:1 Робертсон (Рантанен, Хейсканен) – 11:37 1:2 Кайру (Фолк, Такер) – 18:33 2:2 Дюшейн (Харли, Бенн) – 21:56 (pp) 3:2 Бурк (Робертсон, Хинц) – 23:57 4:2 Бенн (Дюшейн, Линделль) – 31:57
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На восьмой минуте матча при счёте 0:0 во время большинства «Сент-Луиса» Бучневич получил шайбу в левом круге вбрасывания и поразил ворота мощнейшим броском в касание в стиле лучшего снайпера НХЛ всех времён Александра Овечкина.
