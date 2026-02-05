Павел Бучневич забил 12-й гол в сезоне, отличившись в стиле Овечкина

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас). Этот гол стал для Павла 12-м в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте матча при счёте 0:0 во время большинства «Сент-Луиса» Бучневич получил шайбу в левом круге вбрасывания и поразил ворота мощнейшим броском в касание в стиле лучшего снайпера НХЛ всех времён Александра Овечкина.