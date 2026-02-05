Скидки
Иван Проворов забил 44-й гол защитников Коламбуса в сезоне. Это больше, чем у любого другого клуба НХЛ

Проворов забил 44-й гол защитников «Коламбуса» в сезоне. Это больше, чем у всех клубов НХЛ
Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) и помог клубу показать лучший результат сезона-2025/2026 по голам защитников.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Веренски (Силлинджер, Койл) – 04:46     2:0 Проворов (Фантилли, Марчмент) – 12:50     3:0 Хайнен (Койл) – 25:17     4:0 Монахан – 55:33    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Проворов забил 44-й гол «Блю Джекетс» в этом сезоне, если считать лишь шайбы защитников команды. Это является лучшим результатом среди всех команд в этом сезоне. Кроме того, «Коламбус» имеет 24,7% своих голов в этом сезоне, забитых защитниками, что также является лучшим результатом среди всех команд.

В тройке лучших снайперов-защитников команды на данный момент находятся Зак Веренски — 20 голов (лучший снайпер и лучший бомбардир среди всех защитников лиги), Дентон Матейчук (9), и Проворов (7).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Проворов принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 14 результативных передач при коэффициенте полезности «+19». Всего за карьеру в лиге на его счету 83 гола и 219 результативных передач в 751-й игре.

