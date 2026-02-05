Кирилл Капризов вторым среди российских игроков набрал 70 очков в сезоне-2025/2026 НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в овертайме выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 OT), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Этот ассист позволил Кириллу довести свои бомбардирские показатели текущего сезона до 70 (32+38) очков в 58 матчах, достигнув 70-очковой планки вторым среди российских игроков.
Раньше Капризова этот показатель удалось превзойти только Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»), который продолжает оставаться с отрывом лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди хоккеистов из России — в его активе в настоящий момент 90 (29+61) очков в 50 матчах. Третье место в этой гонке с 57 (19+38) очками в 52 матчах занимает Артемий Панарин, который вечером 4 февраля перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».
