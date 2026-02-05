Скидки
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вторым среди российских игроков набрал 70 очков в сезоне-2025/2026 НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в овертайме выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 OT), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Этот ассист позволил Кириллу довести свои бомбардирские показатели текущего сезона до 70 (32+38) очков в 58 матчах, достигнув 70-очковой планки вторым среди российских игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 6
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Богосян, Эрикссон Эк) – 01:49     0:2 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 03:39 (pp)     1:2 Форсберг (Йози, Маршессо) – 09:26 (pp)     1:3 Болди (Хьюз, Фэйбер) – 12:58     2:3 Стэмкос (Форсберг, О'Райлли) – 16:45 (pp)     3:3 Хаула (Маршессо, Пербикс) – 18:21     4:3 Евангелиста (Стэмкос, О'Райлли) – 20:41     4:4 Тренин – 36:06     4:5 Тарасенко (Миддлтон, Юров) – 55:14     5:5 Йози (О'Райлли, Стэмкос) – 55:48     5:6 Сперджен (Болди, Капризов) – 64:13    

Раньше Капризова этот показатель удалось превзойти только Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг»), который продолжает оставаться с отрывом лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди хоккеистов из России — в его активе в настоящий момент 90 (29+61) очков в 50 матчах. Третье место в этой гонке с 57 (19+38) очками в 52 матчах занимает Артемий Панарин, который вечером 4 февраля перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

Комментарии
