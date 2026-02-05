Маккиннон повторил достижение, покорявшееся лишь Сакику в истории франшизы «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика в истории франшизы «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге. Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт ничейный — 2:2.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон стал лишь вторым игроком в истории франшизы, достигшим отметки в 700 результативных передач после Джо Сакика (1016).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «+44».

