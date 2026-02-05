Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон повторил достижение, покорявшееся лишь Сакику в истории франшизы «Колорадо»

Маккиннон повторил достижение, покорявшееся лишь Сакику в истории франшизы «Колорадо»
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика в истории франшизы «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге. Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт ничейный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лехконен (Ничушкин, Макар) – 21:05     2:0 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин) – 35:47     2:1 Лильегрен (Веннберг, Клингберг) – 40:42     2:2 Курашев – 43:34     3:2 Мэнсон (Ничушкин, Маккиннон) – 52:44     4:2 Нельсон – 58:43    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон стал лишь вторым игроком в истории франшизы, достигшим отметки в 700 результативных передач после Джо Сакика (1016).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «+44».

Материалы по теме
Проворов забил 44-й гол защитников «Коламбуса» в сезоне. Это больше, чем у всех клубов НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android