Маккиннон повторил достижение, покорявшееся лишь Сакику в истории франшизы «Колорадо»
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика в истории франшизы «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге. Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт ничейный — 2:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лехконен (Ничушкин, Макар) – 21:05 2:0 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин) – 35:47 2:1 Лильегрен (Веннберг, Клингберг) – 40:42 2:2 Курашев – 43:34 3:2 Мэнсон (Ничушкин, Маккиннон) – 52:44 4:2 Нельсон – 58:43
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон стал лишь вторым игроком в истории франшизы, достигшим отметки в 700 результативных передач после Джо Сакика (1016).
В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «+44».
Материалы по теме
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
