Натан Маккиннон — девятый действующий хоккеист, достигший отметки в 700 ассистов

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон достиг отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге. Маккиннон отметился двумя ассистами в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу хозяев льда.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, канадский форвард стал девятым действующим игроком, набравшим 700+ голевых передач за карьеру. Теперь у него 701 ассист. Ранее данное достижение среди действующих игроков покорялось Эрику Карлссону (701), Александру Овечкину (751), Клоду Жиру (779), Коннору Макдэвиду (782), Анже Копитару (853), Евгению Малкину (862), Патрику Кейну (875), Сидни Кросби (1094).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «+44».

