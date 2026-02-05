Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Натан Маккиннон — девятый действующий хоккеист, достигший отметки в 700 ассистов

Натан Маккиннон — девятый действующий хоккеист, достигший отметки в 700 ассистов
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон достиг отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге. Маккиннон отметился двумя ассистами в матче с «Сан-Хосе Шаркс», который проходит в эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лехконен (Ничушкин, Макар) – 21:05     2:0 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин) – 35:47     2:1 Лильегрен (Веннберг, Клингберг) – 40:42     2:2 Курашев – 43:34     3:2 Мэнсон (Ничушкин, Маккиннон) – 52:44     4:2 Нельсон – 58:43    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, канадский форвард стал девятым действующим игроком, набравшим 700+ голевых передач за карьеру. Теперь у него 701 ассист. Ранее данное достижение среди действующих игроков покорялось Эрику Карлссону (701), Александру Овечкину (751), Клоду Жиру (779), Коннору Макдэвиду (782), Анже Копитару (853), Евгению Малкину (862), Патрику Кейну (875), Сидни Кросби (1094).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 52 результативные передачи при показателе полезности «+44».

Материалы по теме
Маккиннон повторил достижение, покорявшееся лишь Сакику в истории франшизы «Колорадо»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android