Кирилл Капризов набрал очки во всех девяти победных овертаймах «Миннесоты» в сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в овертайме выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 OT), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). В текущем сезоне Кирилл принял непосредственное участие во всех девяти победных голах «Уайлд» в овертаймах, лично забросив четыре такие шайбы и оформив пять результативных передач.
С начала регулярного сезона-2025/2026 Кирилл Капризов отличился в овертаймах матчей с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT дома, 16/17 ноября мск), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 OT в гостях, 26/27 ноября мск), «Детройт Ред Уингз» (4:3 OT дома, 22/23 января мск) и «Монреаль Канадиенс» (4:3 OT дома, 2/3 февраля мск).
Результативные передачи на решающие шайбы в дополнительное время российский нападающий ранее отдавал в играх с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 OT дома, 4/5 ноября мск), «Виннипег Джетс» (4:3 OT в гостях, 27/28 декабря мск), «Сиэтл Кракен» (3:2 OT в гостях, 8/9 января мск) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 OT в гостях, 17 января).
