Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов набрал очки во всех девяти победных овертаймах «Миннесоты» в сезоне

Кирилл Капризов набрал очки во всех девяти победных овертаймах «Миннесоты» в сезоне
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в овертайме выездной игры регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 OT), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). В текущем сезоне Кирилл принял непосредственное участие во всех девяти победных голах «Уайлд» в овертаймах, лично забросив четыре такие шайбы и оформив пять результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 6
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Богосян, Эрикссон Эк) – 01:49     0:2 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 03:39 (pp)     1:2 Форсберг (Йози, Маршессо) – 09:26 (pp)     1:3 Болди (Хьюз, Фэйбер) – 12:58     2:3 Стэмкос (Форсберг, О'Райлли) – 16:45 (pp)     3:3 Хаула (Маршессо, Пербикс) – 18:21     4:3 Евангелиста (Стэмкос, О'Райлли) – 20:41     4:4 Тренин – 36:06     4:5 Тарасенко (Миддлтон, Юров) – 55:14     5:5 Йози (О'Райлли, Стэмкос) – 55:48     5:6 Сперджен (Болди, Капризов) – 64:13    

С начала регулярного сезона-2025/2026 Кирилл Капризов отличился в овертаймах матчей с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT дома, 16/17 ноября мск), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 OT в гостях, 26/27 ноября мск), «Детройт Ред Уингз» (4:3 OT дома, 22/23 января мск) и «Монреаль Канадиенс» (4:3 OT дома, 2/3 февраля мск).

Результативные передачи на решающие шайбы в дополнительное время российский нападающий ранее отдавал в играх с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 OT дома, 4/5 ноября мск), «Виннипег Джетс» (4:3 OT в гостях, 27/28 декабря мск), «Сиэтл Кракен» (3:2 OT в гостях, 8/9 января мск) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 OT в гостях, 17 января).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме матча с 11 голами. Россияне набрали 4 очка

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android