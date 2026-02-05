Скидки
Колорадо Эвеланш — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 5 февраля 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Хет-трик из передач Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Сан-Хосе». У Аскарова 38 сейвов
Утром 5 февраля мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лехконен (Ничушкин, Макар) – 21:05     2:0 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин) – 35:47     2:1 Лильегрен (Веннберг, Клингберг) – 40:42     2:2 Курашев – 43:34     3:2 Мэнсон (Ничушкин, Маккиннон) – 52:44     4:2 Нельсон – 58:43    

В составе победителей голами отличились Джош Мэнсон, Брок Нельсон и Арттури Лехконен (дубль). Лидер «Эвеланш» канадец Натан Маккиннон сделал два ассиста, на счету российского форварда хозяев Валерия Ничушкина хет-трик из голевых передач. Россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал.

У гостей шайбы забросили Тимоти Лильегрен и Филипп Курашёв. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин завершили встречу без очков. Голкипер Ярослав Аскаров совершил 38 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Колорадо» встретится в гостях с «Ютой Маммот» 26 февраля, а «Сан-Хосе» сыграет дома с «Калгари Флэймз». Оба матча состоятся уже после паузы на Олимпийские игры в Милане 26 и 27 февраля соответственно.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
