Хет-трик из передач Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Сан-Хосе». У Аскарова 38 сейвов

Утром 5 февраля мск на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Джош Мэнсон, Брок Нельсон и Арттури Лехконен (дубль). Лидер «Эвеланш» канадец Натан Маккиннон сделал два ассиста, на счету российского форварда хозяев Валерия Ничушкина хет-трик из голевых передач. Россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал.

У гостей шайбы забросили Тимоти Лильегрен и Филипп Курашёв. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин завершили встречу без очков. Голкипер Ярослав Аскаров совершил 38 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Колорадо» встретится в гостях с «Ютой Маммот» 26 февраля, а «Сан-Хосе» сыграет дома с «Калгари Флэймз». Оба матча состоятся уже после паузы на Олимпийские игры в Милане 26 и 27 февраля соответственно.