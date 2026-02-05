Панарин перешёл в «Лос-Анджелес», «Ман Сити» вышел в финал Кубка лиги. Главное к утру

Российский нападающий Артемий Панарин в рамках обмена перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги — 2025/2026, международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» ограничения на регистрацию новых футболистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».