5 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, Артемий Панарин, ФИФА, Ничушкин, Роналду

Панарин перешёл в «Лос-Анджелес», «Ман Сити» вышел в финал Кубка лиги. Главное к утру
Комментарии

Российский нападающий Артемий Панарин в рамках обмена перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги — 2025/2026, международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» ограничения на регистрацию новых футболистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании Артемия Панарина.
  2. «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги.
  3. ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»
  4. «Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме матча с 11 голами. Россияне набрали четыре очка.
  5. Хет-трик из передач Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Сан-Хосе». У Аскарова 38 сейвов.
  6. Трипл-дабл Йокича и 39 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Нью-Йорком» в двух OT.
  7. «Интер» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии.
  8. «Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Спартак».
  9. 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Бостон» по буллитам после четырёх поражений.
  10. Гол Эндрика принёс «Лиону» победу над клубом «Лаваль» в Кубке Франции.
  11. «Зенит» одержал третью подряд победу в Единой лиге. Разгромлен «Енисей».
  12. «Коламбус» с голом Проворова всухую обыграл «Чикаго». У Михеева — «-2».
  13. Криштиану Роналду исполнился 41 год.
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 1-го дня
Определились финалисты Кубка английской лиги — 2025/2026
