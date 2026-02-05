Панарин перешёл в «Лос-Анджелес», «Ман Сити» вышел в финал Кубка лиги. Главное к утру
Российский нападающий Артемий Панарин в рамках обмена перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги — 2025/2026, международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» ограничения на регистрацию новых футболистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании Артемия Панарина.
- «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги.
- ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»
- «Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме матча с 11 голами. Россияне набрали четыре очка.
- Хет-трик из передач Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Сан-Хосе». У Аскарова 38 сейвов.
- Трипл-дабл Йокича и 39 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Нью-Йорком» в двух OT.
- «Интер» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии.
- «Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Спартак».
- 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Бостон» по буллитам после четырёх поражений.
- Гол Эндрика принёс «Лиону» победу над клубом «Лаваль» в Кубке Франции.
- «Зенит» одержал третью подряд победу в Единой лиге. Разгромлен «Енисей».
- «Коламбус» с голом Проворова всухую обыграл «Чикаго». У Михеева — «-2».
- Криштиану Роналду исполнился 41 год.
