Андрей Кузьменко в день своего 30-летия оформил первый дубль в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Этот дубль стал для Андрея первым в текущем сезоне, при этом матч с «Сиэтлом» по местному времени проходит в день его личного юбилея — 4 февраля 2026 года Кузьменко исполнилось 30 лет.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте матча при счёте 0:0 Кузьменко реализовал большинство, бросив «в домик» вратарю из левого круга вбрасывания. На 31-й минуте при счёте 1:3 нападающий вновь реализовал большинство, поразив дальний угол ворот броском в касание с нескольких метров.

Всего в текущем сезоне на счету Кузьменко 23 (13+10) очка в неполных 50 матчах.