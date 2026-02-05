Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Кузьменко в день своего 30-летия оформил первый дубль в сезоне НХЛ

Андрей Кузьменко в день своего 30-летия оформил первый дубль в сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», которая проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Этот дубль стал для Андрея первым в текущем сезоне, при этом матч с «Сиэтлом» по местному времени проходит в день его личного юбилея — 4 февраля 2026 года Кузьменко исполнилось 30 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кузьменко (Кларк, Фиала) – 07:42 (pp)     1:1 Райт (Уинтертон) – 09:16     1:2 Ларссон (Стивенсон, Годро) – 10:14     1:3 Данн (Макканн, Стивенсон) – 15:21 (pp)     2:3 Кузьменко (Кемпе, Фиала) – 30:27 (pp)     2:4 Райт (Годро, Какко) – 45:50 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте матча при счёте 0:0 Кузьменко реализовал большинство, бросив «в домик» вратарю из левого круга вбрасывания. На 31-й минуте при счёте 1:3 нападающий вновь реализовал большинство, поразив дальний угол ворот броском в касание с нескольких метров.

Всего в текущем сезоне на счету Кузьменко 23 (13+10) очка в неполных 50 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Сент-Луис» упустил победу над «Нэшвиллом» со счёта 5:1, несмотря на дубль Бучневича
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android