Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас – Сент-Луис, результат матча 5 февраля 2026, счет 5:4, НХЛ 2025/2026

«Даллас» вырвал победу у «Сент-Луиса» на последней минуте. Бучневич и Торопченко с голами
Комментарии

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Фолк) – 07:29 (pp)     1:1 Робертсон (Рантанен, Хейсканен) – 11:37     1:2 Кайру (Фолк, Такер) – 18:33     2:2 Дюшейн (Харли, Бенн) – 21:56 (pp)     3:2 Бурк (Робертсон, Хинц) – 23:57     4:2 Бенн (Дюшейн, Линделль) – 31:57     4:3 Снаггеруд – 51:05     4:4 Торопченко (Броберг, Снаггеруд) – 55:31     5:4 Бенн (Хейсканен) – 59:37    

Голами в составе «Далласа» отметились Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшейн, Маврик Бурк и Джейми Бенн, оформивший дубль. Победная шайба Бенна была забита за 23 секунды до конца третьего периода при равном счёте. В составе «Сент-Луиса» по голу забили российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

В текущем сезоне «Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» три матча из четырёх.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android