«Даллас» вырвал победу у «Сент-Луиса» на последней минуте. Бучневич и Торопченко с голами

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.

Голами в составе «Далласа» отметились Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшейн, Маврик Бурк и Джейми Бенн, оформивший дубль. Победная шайба Бенна была забита за 23 секунды до конца третьего периода при равном счёте. В составе «Сент-Луиса» по голу забили российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

В текущем сезоне «Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» три матча из четырёх.