«Даллас» вырвал победу у «Сент-Луиса» на последней минуте. Бучневич и Торопченко с голами
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Фолк) – 07:29 (pp) 1:1 Робертсон (Рантанен, Хейсканен) – 11:37 1:2 Кайру (Фолк, Такер) – 18:33 2:2 Дюшейн (Харли, Бенн) – 21:56 (pp) 3:2 Бурк (Робертсон, Хинц) – 23:57 4:2 Бенн (Дюшейн, Линделль) – 31:57 4:3 Снаггеруд – 51:05 4:4 Торопченко (Броберг, Снаггеруд) – 55:31 5:4 Бенн (Хейсканен) – 59:37
Голами в составе «Далласа» отметились Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшейн, Маврик Бурк и Джейми Бенн, оформивший дубль. Победная шайба Бенна была забита за 23 секунды до конца третьего периода при равном счёте. В составе «Сент-Луиса» по голу забили российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко.
В текущем сезоне «Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» три матча из четырёх.
Комментарии
