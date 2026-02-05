Сергей Бобровский установил рекорд лиги по числу матчей для достижения 450 побед в НХЛ
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 450‑ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:4 Б), где он отразил 25 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Луостаринен – 04:22 1:1 Эйссимонт (Стивз, Линдхольм) – 07:18 1:2 Эйссимонт (Хуснутдинов, Пик) – 12:43 2:2 Балинскис (Ткачук, Лунделль) – 20:30 (pp) 3:2 Ткачук (Лунделль, Балинскис) – 22:47 (pp) 4:2 Лунделль (Райнхарт) – 38:33 (sh) 4:3 Кастелич (Макэвой, Линдхольм) – 47:52 4:4 Миттельштадт (Пастрняк, Гики) – 50:30 (pp) 5:4 Маршан – 65:00
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский обновил рекорд лиги по наименьшему числу матчей, потребовавшихся для достижения 450 побед. На это ему понадобилось 793 игры, тогда как у Марк-Андре Флёри было 816.
По итогам матча Бобровский стал восьмым вратарём в истории НХЛ, добившимся 450 побед. Рекордсменом лиги по данному показателю является Мартин Бродо, на счету которого 691 победа. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли.
Материалы по теме
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
