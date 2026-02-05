Сергей Бобровский установил рекорд лиги по числу матчей для достижения 450 побед в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 450‑ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:4 Б), где он отразил 25 бросков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский обновил рекорд лиги по наименьшему числу матчей, потребовавшихся для достижения 450 побед. На это ему понадобилось 793 игры, тогда как у Марк-Андре Флёри было 816.

По итогам матча Бобровский стал восьмым вратарём в истории НХЛ, добившимся 450 побед. Рекордсменом лиги по данному показателю является Мартин Бродо, на счету которого 691 победа. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

