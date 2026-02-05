Голы Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер» и прервать серию поражений

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голами в составе «Вегаса» отметились российский нападающий Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Гол и результативную передачу на свой счёт записал звёздный форвард «Голден Найтс» Джек Айкел. Ещё по голу за «Вегас» забили Коул Рейнхардт и Александер Хольц. За «Ванкувер» отличились Элиас Петтерссон и Пьер-Оливье Жозеф.

Таким образом, «Вегас» прервал серию из пяти поражений и в следующем матче сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».