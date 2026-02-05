Голы Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер» и прервать серию поражений
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Айкел (Андерссон, Стоун) – 25:09 2:0 Рейнхардт (Боуман, Теодор) – 26:34 2:1 Петтерссон (Эгрен, Блюгерс) – 27:11 3:1 Барбашёв (Стоун, Айкел) – 27:39 3:2 Жозеф (Гарланд, Блюгерс) – 39:51 4:2 Дорофеев (Марнер) – 42:31 5:2 Хольц (Колесар, Лозон) – 43:31
Голами в составе «Вегаса» отметились российский нападающий Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Гол и результативную передачу на свой счёт записал звёздный форвард «Голден Найтс» Джек Айкел. Ещё по голу за «Вегас» забили Коул Рейнхардт и Александер Хольц. За «Ванкувер» отличились Элиас Петтерссон и Пьер-Оливье Жозеф.
Таким образом, «Вегас» прервал серию из пяти поражений и в следующем матче сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
Комментарии
