Главная Хоккей Новости

Только два россиянина достигли отметки в 25 голов быстрее Дорофеева в текущем сезоне НХЛ

Только два россиянина достигли отметки в 25 голов быстрее Дорофеева в текущем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», которая проходит в эти минуты на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе. Этот гол стал для Павла 25-м в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Айкел (Андерссон, Стоун) – 25:09     2:0 Рейнхардт (Боуман, Теодор) – 26:34     2:1 Петтерссон (Эгрен, Блюгерс) – 27:11     3:1 Барбашёв (Стоун, Айкел) – 27:39     3:2 Жозеф (Гарланд, Блюгерс) – 39:51     4:2 Дорофеев (Марнер) – 42:31     5:2 Хольц (Колесар, Лозон) – 43:31    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Дорофеев третьим из россиян в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 25 заброшенных шайб. Ранее это достижение покорялось Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (29) и форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову (32).

Дорофеев забросил свою шайбу на 43-й минуте встречи. Для него это 56-я игра в нынешнем сезоне. Кроме того, в его активе 17 ассистов.

