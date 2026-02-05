Только два россиянина достигли отметки в 25 голов быстрее Дорофеева в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», которая проходит в эти минуты на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе. Этот гол стал для Павла 25-м в текущем сезоне.

Таким образом, Дорофеев третьим из россиян в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 25 заброшенных шайб. Ранее это достижение покорялось Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (29) и форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову (32).

Дорофеев забросил свою шайбу на 43-й минуте встречи. Для него это 56-я игра в нынешнем сезоне. Кроме того, в его активе 17 ассистов.

