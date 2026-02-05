Дубль Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения в принципиальном матче с «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в дерби одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем отметился немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Результативные передачи на счету Коннора Макдэвида и российского форварда «Ойлерз» Василия Подколзина. Ещё один гол за «нефтяников» забил Каспери Капанен. За «Калгари» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Гридин.

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и в третий раз в текущем сезоне уступил «Калгари».