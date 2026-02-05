Скидки
Главная Хоккей Новости

Дубль Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения в принципиальном матче с «Калгари»

Комментарии

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в дерби одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Юбердо (Уигар, Гридин) – 03:12 (pp)     1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 05:14 (pp)     2:1 Гридин (Уигар, Кули) – 14:44 (pp)     3:1 Зари (Уайтклауд, Кадри) – 31:43     3:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 38:26 (pp)     3:3 Капанен (Подколзин, Бушар) – 44:17     4:3 Ломберг (Кадри, Уайтклауд) – 46:44    

Дублем отметился немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Результативные передачи на счету Коннора Макдэвида и российского форварда «Ойлерз» Василия Подколзина. Ещё один гол за «нефтяников» забил Каспери Капанен. За «Калгари» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Гридин.

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и в третий раз в текущем сезоне уступил «Калгари».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

