19-летний Матвей Гридин оформил гол+пас и впервые за карьеру набрал два очка в матче НХЛ

Комментарии

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в «дерби Альберты» — домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», которая завершилась в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот матч стал для Матвея первым за карьеру в НХЛ, в котором он набрал более одного очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Юбердо (Уигар, Гридин) – 03:12 (pp)     1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 05:14 (pp)     2:1 Гридин (Уигар, Кули) – 14:44 (pp)     3:1 Зари (Уайтклауд, Кадри) – 31:43     3:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 38:26 (pp)     3:3 Капанен (Подколзин, Бушар) – 44:17     4:3 Ломберг (Кадри, Уайтклауд) – 46:44    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 15-й минуте матча при счёте 1:1 во время своего большинства игроки «Калгари» поймали соперника на смене по ходу игры, Гридин получил длинный пас у чужой синей линии, убежал один на один и переиграл вратаря. Ранее на четвёртой минуте игры при счёте 0:0 Матвей также в большинстве принял участие в первой результативной комбинации «Флэймз».

В середине января «Калгари» вернул Матвея Гридина из АХЛ, куда нападающий был отправлен в середине октября 2025 года после своих первых четырёх матчей в НХЛ. Всего на счету форварда на текущий момент 6 (3+3) очков в 13 матчах.

Комментарии
