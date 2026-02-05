19-летний Матвей Гридин оформил гол+пас и впервые за карьеру набрал два очка в матче НХЛ

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в «дерби Альберты» — домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», которая завершилась в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот матч стал для Матвея первым за карьеру в НХЛ, в котором он набрал более одного очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 15-й минуте матча при счёте 1:1 во время своего большинства игроки «Калгари» поймали соперника на смене по ходу игры, Гридин получил длинный пас у чужой синей линии, убежал один на один и переиграл вратаря. Ранее на четвёртой минуте игры при счёте 0:0 Матвей также в большинстве принял участие в первой результативной комбинации «Флэймз».

В середине января «Калгари» вернул Матвея Гридина из АХЛ, куда нападающий был отправлен в середине октября 2025 года после своих первых четырёх матчей в НХЛ. Всего на счету форварда на текущий момент 6 (3+3) очков в 13 матчах.