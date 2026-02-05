«Лос-Анджелес» уступил «Сиэтлу», Андрей Кузьменко отметился дублем в свой юбилей
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Победу одержали гости со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кузьменко (Кларк, Фиала) – 07:42 (pp) 1:1 Райт (Уинтертон) – 09:16 1:2 Ларссон (Стивенсон, Годро) – 10:14 1:3 Данн (Макканн, Стивенсон) – 15:21 (pp) 2:3 Кузьменко (Кемпе, Фиала) – 30:27 (pp) 2:4 Райт (Годро, Какко) – 45:50 (pp)
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами в день его личного юбилея — 4 февраля 2026 года Кузьменко исполнилось 30 лет. На восьмой минуте матча при счёте 0:0 Кузьменко реализовал большинство, бросив «в домик» вратарю из левого круга вбрасывания. На 31-й минуте при счёте 1:3 нападающий вновь реализовал большинство, поразив дальний угол ворот броском в касание с нескольких метров. Дублем в составе «Сиэтла» отметился Шейн Райт, ещё по голу забили Адам Ларссон и Винс Данн.
