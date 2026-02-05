«Лос-Анджелес» уступил «Сиэтлу», Андрей Кузьменко отметился дублем в свой юбилей

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Победу одержали гости со счётом 4:2.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами в день его личного юбилея — 4 февраля 2026 года Кузьменко исполнилось 30 лет. На восьмой минуте матча при счёте 0:0 Кузьменко реализовал большинство, бросив «в домик» вратарю из левого круга вбрасывания. На 31-й минуте при счёте 1:3 нападающий вновь реализовал большинство, поразив дальний угол ворот броском в касание с нескольких метров. Дублем в составе «Сиэтла» отметился Шейн Райт, ещё по голу забили Адам Ларссон и Винс Данн.