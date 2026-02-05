Результаты матчей НХЛ на 5 февраля 2026 года

В ночь на 5 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 февраля 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Монреаль Канадиенс» — 1:5;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0;

«Флорида Пантерз» – «Бостон Брюинз» — 5:4 Б;

«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» — 5:6 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2;

«Юта Маммот» – «Детройт Ред Уингз» — 4:1.

«Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз» — 5:4;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Сиэтл Кракен» — 2:4;

«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:2;

«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 76 очками после 54 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 83 очками после 55 игр.