Стэмкос обошёл Лемье и догнал Шэнахана по голам в большинстве в истории НХЛ

Стэмкос обошёл Лемье и догнал Шэнахана по голам в большинстве в истории НХЛ
Комментарии

35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос забросил свою 237-ю шайбу в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, отличившись в домашней игре с «Миннесотой Уайлд» (5:6 OT), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Благодаря этому Стивен поднялся на седьмое место по количеству голов в большинстве в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 6
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Богосян, Эрикссон Эк) – 01:49     0:2 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 03:39 (pp)     1:2 Форсберг (Йози, Маршессо) – 09:26 (pp)     1:3 Болди (Хьюз, Фэйбер) – 12:58     2:3 Стэмкос (Форсберг, О'Райлли) – 16:45 (pp)     3:3 Хаула (Маршессо, Пербикс) – 18:21     4:3 Евангелиста (Стэмкос, О'Райлли) – 20:41     4:4 Тренин – 36:06     4:5 Тарасенко (Миддлтон, Юров) – 55:14     5:5 Йози (О'Райлли, Стэмкос) – 55:48     5:6 Сперджен (Болди, Капризов) – 64:13    

В рейтинге снайперов в большинстве за всю историю лиги Стэмкос (237 шайб в 1220 матчах) опередил Марио Лемье (236 шайб в 915 матчах) и догнал Брэндана Шэнахана (237 шайб в 1524 матчах).

Больше них в большинстве в регулярках НХЛ забросили только Александр Овечкин (330 шайб в 1549 матчах), Дэйв Андрейчук (274 шайбы в 1639 матчах), Бретт Халл (265 шайб в 1269 матчах), Теэму Селянне (255 шайб в 1451 матче), Люк Робитайл (247 шайб в 1431 матче) и Фил Эспозито (246 шайб в 1282 матчах).

