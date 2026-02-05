Стэмкос обошёл Лемье и догнал Шэнахана по голам в большинстве в истории НХЛ

35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос забросил свою 237-ю шайбу в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, отличившись в домашней игре с «Миннесотой Уайлд» (5:6 OT), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Благодаря этому Стивен поднялся на седьмое место по количеству голов в большинстве в истории НХЛ.
В рейтинге снайперов в большинстве за всю историю лиги Стэмкос (237 шайб в 1220 матчах) опередил Марио Лемье (236 шайб в 915 матчах) и догнал Брэндана Шэнахана (237 шайб в 1524 матчах).
Больше них в большинстве в регулярках НХЛ забросили только Александр Овечкин (330 шайб в 1549 матчах), Дэйв Андрейчук (274 шайбы в 1639 матчах), Бретт Халл (265 шайб в 1269 матчах), Теэму Селянне (255 шайб в 1451 матче), Люк Робитайл (247 шайб в 1431 матче) и Фил Эспозито (246 шайб в 1282 матчах).
Видео: Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
