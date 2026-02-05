Расписание матчей КХЛ на 5 февраля 2026 года

Сегодня, 5 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Автомобилист»;

18:00. «Лада» – «Динамо» Мн;

19:00. «Северсталь» – СКА;

19:30. «Шанхайские Драконы» – ЦСКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 75 очками после 54 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 84 очка после 51 игры.