Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2026 года

Сегодня, 5 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2026 года (время московское):

15:00. «Норильск» – «Магнитка»;

16:30. «Горняк-УГМК» – «СКА-ВМФ»;

17:00. «Торос» – «Барс»;

17:30. «Ижсталь» – ЦСК ВВС;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Динамо-Алтай»;

19:00. «Челны» – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.