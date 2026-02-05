Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2026 года

Сегодня, 5 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2026 года (время московское):

15:00. «Норильск» – «Магнитка»;
16:30. «Горняк-УГМК» – «СКА-ВМФ»;
17:00. «Торос» – «Барс»;
17:30. «Ижсталь» – ЦСК ВВС;
18:30. «Торпедо-Горький» – «Динамо-Алтай»;
19:00. «Челны» – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

