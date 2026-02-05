Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спартака» Ружичка отправился в сборную Словакии для участия в Олимпиаде

Форвард «Спартака» Ружичка отправился в сборную Словакии для участия в Олимпиаде
Нападающий «Спартака» Адам Ружичка отправился в расположение сборной Словакии, в составе которой сыграет на зимних Олимпийских играх в Италии.

«Дорогие болельщики «Спартака»! Я уезжаю на Олимпиаду. Надеюсь, вы будете болеть за меня. Не могу дождаться момента, когда вернусь обратно, чтобы играть за нашу команду в оставшихся матчах регулярки и плей-офф!» — цитирует Ружичку пресс-служба клуба.

Ранее пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) представила состав сборной Словакии на Олимпийские игры — 2026. В него вошли защитник «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий «Спартака» Адам Ружичка и форвард «Северстали» Адам Лишка.

