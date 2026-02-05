Скидки
Обгонит ли Кучеров Макдэвида и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ?

Комментарии
В бомбардирской гонке текущего сезона Национальной хоккейной лиги развернулась борьба между тремя суперзвёздами мирового хоккея, одной из которых является российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На данный момент россиянин занимает третье место.

На счету Кучерова 90 (29+61) очков в 50 матчах текущего сезона. На втором месте расположился форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон с 93 (40+53) очками в 55 матчах. Лидером бомбардирского списка сезона является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 96 (34+32) очками в 58 играх.

До конца регулярки «Тампа-Бэй» Кучерова проведёт ещё 28 матчей. Россиянин имеет запас в четыре матча перед Макдэвидом и один матч перед Маккинноном.

«Чемпионат» предлагает провести опрос: «Обгонит ли Кучеров Макдэвида и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ?»

