Агент Панарина отреагировал на громкий обмен россиянина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в КХЛ, прокомментировал обмен российского нападающего из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Я общаюсь с Артемием, созваниваюсь. Очень рад за него, потому что это наверняка был выбор самого игрока. Если он сделал такой выбор — значит, человек всем доволен и его устроила локация, он видел дальнейшие перспективы новой команды. Буду только рад, если переход в «Лос-Анджелес» станет трамплином для Панарина в карьере. А если получится выиграть Кубок Стэнли — то будет вообще замечательно», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».