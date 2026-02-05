Скидки
Алексей Терещенко: я бы не сказал, что у СКА всё плохо, потихонечку будут выбираться

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о текущих результатах СКА. На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Запада с 56 очками.

«Я бы не сказал, что у СКА всё плохо. С ЦСКА играли неплохо, но армейцы выглядят очень прилично. Давайте не будем торопиться. Любая победа помогает эмоционально и придаёт уверенности. Приятно выигрывать, тем более после череды поражений. Потихонечку будут выбираться», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом матче с минским «Динамо» (4:3 Б) СКА прервал антирекордную серию из семи поражений подряд.

