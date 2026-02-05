Терещенко: хотелось бы, чтобы Панарин выиграл КС, но сомневаюсь в возможностях «Кингз»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко удивлён выбором нападающего Артемия Панарина перейти в «Лос-Анджелес Кингз». Россиянина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

«Думал, что Артемий поедет куда-то в другое место, а не в Лос-Анджелес. В сегодняшних реалиях сомневаюсь в возможности «Кингз» бороться за Кубок Стэнли. Думаю, будет какое-то развитие истории. С таким кэпхитом его в дальнейшем могут взять «Флорида», «Колорадо». Это большой бизнес, посмотрим. Если мы говорим про финансовые условия, то для Артемия выигрышная история, а если про результаты… Наверное, какой-то баланс. Надеюсь, Артемий поедет в ту команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли и выиграет его. По крайней мере, мне бы этого хотелось», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.