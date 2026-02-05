Агент Панарина рассказал, может ли игрок вернуться в КХЛ после завершения контракта в НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в КХЛ, заявил, что россиянин по завершении контракта в НХЛ может продолжить карьеру в России. Панарин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», с которым подписал новый контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

— Как считаете, после завершения двухлетнего контракта с «Лос-Анджелесом», когда Артемию Панарину будет уже 36 лет, форвард может вернуться в КХЛ?

— Если смотреть на Александра Радулова и взять его за пример — то всё возможно. Посмотрите, как сейчас Александр выступает в КХЛ, в какой форме находится. Артемий тоже уделяет огромное внимание своей подготовке и физической форме, он является профессионалом с большой буквы. Со статистикой и результативностью у него тоже полный порядок. Думаю, у Панарина хватит сил, чтобы продолжать радовать болельщиков, родных и близких своей игрой», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.