«Это ещё не выход из кризиса». Сушинский — о прерванной СКА семиматчевой серии поражений

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о текущих результатах СКА. На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Запада с 56 очками. В прошлом матче с минским «Динамо» (4:3 Б) СКА прервал антирекордную серию из семи поражений подряд.

«Из кризиса команда выходит, когда выиграет восемь игр. А выиграть одну игру — это ещё не выход. Тем более выиграли по буллитам», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Семь подряд поражений в текущем сезоне являются антирекордом в истории СКА. Ранее армейская команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда её тренировал Валерий Брагин. В последний раз СКА побеждал 14 января, одолев «Шанхайских Драконов» (5:2). После этого петербуржцы уступили дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде нижегородскому «Торпедо» (0:6) и «Спартаку» (0:4).