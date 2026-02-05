Скидки
«Много Голливуда, но там тоже играть надо». Фетисов — о решении Панарина перейти в «Кингз»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«До конца не уверен, что выбор перейти в «Лос-Анджелес» был только Панарина. Это в любом случае новый этап его карьеры. Переходы осуществляются как раз в это время. Он прибыл в «Лос-Анджелес» в роли суперзвезды НХЛ. Хочется пожелать ему удачи, чтобы новая команда была для него более удачливой.

Хотя, по оценке того же Марка Мессье, Панарин является одним из самых талантливых и ведущих игроков за всю историю «Рейнджерс». Это высокая оценка авторитетного человека. Понятно, что долгие годы он был любимчиком Бродвея — теперь у Артемия другая столица. В «Лос-Анджелесе» много Голливуда, но там тоже играть надо. Надеюсь, всё сложится», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

