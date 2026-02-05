Валерий Каменский предположил, почему Артемий Панарин решил перейти в «Лос-Анджелес»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказал предположение, почему российский нападающий Артемий Панарин решил перейти из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Артемий сам выбирал, знает команду. Наверняка он советовался с семьёй и агентами — в итоге дал согласие. У него был большой выбор. Значит, в «Кингз» его всё устраивает. В перспективе команда будет строиться и будет претендовать на Кубок Стэнли. У «Кингз» хорошая команда. Постепенно они строят команду, там хоккейное руководство. Они знают свой выбор и выбор Артемия. Наверняка есть обсуждённые планы на будущее, поэтому подписал контракт», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.