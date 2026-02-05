Известный агент подробно разобрал обмен Артемия Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев разобрал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Россиянина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

— Как считаете, есть ли у Артемия Панарина перспективы побороться за Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом»?

— Перспективы есть всегда. Особенно учитывая тот факт, что у «Лос-Анджелеса» есть опыт попадания в плей-офф с восьмого места и завоевания Кубка Стэнли. Могу сказать, что в клубы Восточной конференции, несмотря на публикации в прессе и слухи, Артемия совершенно точно не могли поменять, «Рейнджерс» это было не нужно. В клубе смотрят на перспективу ближайших лет и на своих конкурентов.

— Вас в целом удивил этот обмен?

— Нет. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт на последнем месте в конференции, поэтому сохранение Панарина не являлось ключевым фактором. И в силу возраста игрока, и в силу того, что на протяжении длительного контракта Артемий уже продемонстрировал все свои возможности. «Рейнджерс» могли выиграть Кубок Стэнли, но не срослось. Сейчас команда переходит в этап перестройки.

— Странно, что за Панарина «Рейнджерс» получили от «Лос-Анджелеса» такую скромную компенсацию.

— Знаете, случается так, порой какой-то проспект или неизвестный хоккеист обменивается из одной организации в другую, а затем становится достаточно известным игроком в НХЛ. В своё время я принимал участие в обмене между «Лос-Анджелесом» и «Нэшвиллом», частью которого был задрафтованный «королями» финн Киммо Тимонен. Изначально Киммо был довеском, частью сделки, а затем стал уважаемым и знаменитым хоккеистом в лиге, – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.