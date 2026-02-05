«Таких игроков очень трудно найти». В «Лос-Анджелесе» высказались об обмене Панарина

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд оценил обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Очевидно, мы заключили сегодня сделку, чтобы улучшить нашу команду. Мы подписали с ним двухлетний контракт. Мы не собирались брать его в аренду, а он не хотел уходить из команды по окончании текущего контракта. Он хотел найти свой дом, поэтому мы очень рады, что он отказался от пункта о запрете обмена и перешёл в «Лос-Анджелес». Рады, что смогли заключить с ним двухлетний контракт, после истечения двух лет я надеюсь, что мы будем работать над ещё одним продлением, но об этом я позабочусь позже. Думаю, дело было в том, что таких игроков с таким послужным списком очень и очень трудно найти, сегодня у нас появилась возможность заполучить такого игрока».

Он набирал больше одного очка за игру на протяжении девяти лет подряд, таких игроков трудно найти, поэтому мы заключили сделку, потому что у него есть талант. И, конечно, теперь нужно понять, с кем он будет играть, как извлечь из него максимум пользы. Мы проиграли 14 игр в дополнительное время, сыграли 23 игры в овертайме, так что мы конкурентоспособны. Нам просто нужно забить ещё один гол, чтобы выиграть ещё несколько игр, и мы верим, что Панарин выйдет на лёд и добавит нам немного энергии, поможет в большинстве. Когда мы перейдём в овертайм, он, безусловно, сможет сделать разницу, эти очки имеют решающее значение. Не хотел отдавать Гринтри, но если вы хотите чего-то добиться, придётся кого-то обменять», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».