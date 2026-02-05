КХЛ объявила участников конкурсов Матча звёзд — 2026

КХЛ объявила участников конкурсов Матча звёзд КХЛ — 2026, который пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 8 февраля.

Мастер-шоу, как и во время предыдущих звездных уикендов, будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы – «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов». Во второй день – «Сила броска», «Конкурс вратарей» и «Хоккейный кёрлинг».

В конкурсе «Круг на скорость» примут участие Герман Точилкин (U23 Stars, «Нефтехимик»), Даниэль Спронг (World Stars, «Автомобилист»), Даниил Пыленков (RUS Stars, «Динамо» Москва), Роман Горбунов (Ural Stars, «Автомобилист»).

В «Конкурсе капитанов» примут участие Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энас (World Stars, «Динамо» Мн), Александр Радулов (RUS Stars, «Локомотив»), Егор Яковлев (Ural Stars, «Металлург»).

В «Силе броска» будут состязаться Даниил Орлов (U23 Stars, «Спартак»), Митчелл Миллер (World Stars, «Ак Барс»), Дамир Шарипзянов (RUS Stars, «Авангард»), Григорий Дронов (Ural Stars, «Трактор»).

В «Конкурсе вратарей» примут участие Дмитрий Гамзин (U23 Stars, ЦСКА), Зак Фукале (World Stars, «Динамо» Мн), Филипп Долганов (RUS Stars, «Нефтехимик»), Владимир Галкин (Ural Stars, «Автомобилист»).

В «Хоккейном кёрлинге» примут участие все восемь тренеров четырёх команд-участниц Матча звёзд КХЛ — 2026. Участники конкурса «Эффектный буллит» будут объявлены позднее.