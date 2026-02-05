Скидки
Хоккей

«Локомотив» продлил контракт с вратарём Даниилом Исаевым

«Локомотив» продлил контракт с вратарём Даниилом Исаевым
«Локомотив» продлил контракт с вратарём Даниилом Исаевым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, срок нового соглашения рассчитан до 31.05.2028.

В текущем сезоне 26-летний Исаев принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 24 победы при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,92.

В прошлом сезоне-2024/2025 в регулярном чемпионате Исаев провёл 41 игру, где одержал 29 побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,61. В плей-офф на его счету 20 игр, 15 побед, 93,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,56. По итогам сезона Исаев был признан лучшим вратарём КХЛ во второй раз подряд.

