Плющев: игра у СКА далеко не выдающаяся, но Ларионов доработает до конца сезона

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о текущих результатах СКА. На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Запада с 56 очками. В прошлом матче с минским «Динамо» (4:3 Б) СКА прервал антирекордную серию из семи поражений подряд.

«Игра у СКА далеко не выдающаяся. Но победа была им нужна как воздух. Думаю, Ларионов доработает до конца сезона точно. Иначе бы сделали выводы раньше. У него сменился штаб помощников несколько раз, что говорит о том, что менять его будут. Но а там зависит, какой результат покажет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.