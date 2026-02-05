Главный тренер «Авангарда» Ги Буше пропустит матч с «Автомобилистом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше пропустит матч с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что канадскому специалисту предоставлен запланированный отпуск. Команду на матч с «Автомобилистом» в качестве исполняющего обязанности главного тренера выведет Дэйв Барр.
Матч с «Автомобилистом» пройдёт сегодня, 5 февраля, в Омске. Встреча на «Джи-Драйв-Арене» начнётся в 16:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. На данный момент команды по два раза обыграли друг друга. «Авангард» подошёл к этому матчу с действующей восьмиматчевой победной серией.
