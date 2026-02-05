Скидки
Вячеслав Фетисов: Игорь Ларионов справится с поставленной задачей — ещё есть время

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о текущих результатах СКА. На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Запада с 56 очками. В прошлом матче с минским «Динамо» (4:3 Б) СКА прервал антирекордную серию из семи поражений подряд.

«Команды выходят на финальную стадию. Сейчас идёт борьба за распределение пар в плей-офф. Все пары до начала сезона были примерно предсказуемы. Все ведут подготовку, набор арсенала, игроков. Игорь Николаевич справится с поставленной задачей. Решился на перестройку команды по ходу чемпионата, что является рискованным делом. Мы видим, что команду лихорадит, но ещё есть время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

