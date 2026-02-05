«Он заслуживает шанса на титул». Генменеджер «Рейнджерс» высказался об уходе Панарина

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Артемий — невероятный игрок. Пожалуй, лучшее подписание с рынка свободных агентов за 100-летнюю историю клуба. Он заслуживает шанса на титул, и мы хотели дать ему этот шанс, пока перестраиваем команду.

Решение обменять игрока такого уровня, как Артемий, далось непросто. Но это дало нам возможность приобрести ценные активы на будущее. Как я уже написал в письме нашим болельщикам, никто не доволен тем, как мы выступаем в этом сезоне. Это моя ответственность как генерального менеджера. В начале сезона нас воспринимали как команду, способную выйти в плей-офф, но мы не оправдали ожиданий.

Я доверяю Майку Салливану — он один из лучших тренеров в лиге. Также у него очень опытные помощники. Моя задача — работать с ними, чтобы понять, почему мы не оправдали ожиданий и как нам всем улучшить результаты в будущем. Наши болельщики заслуживают Кубок Стэнли, а не команду, которая просто надеется попасть в плей-офф с позиции уайлд-кард. Поэтому мы решили, что лучше начать организационные изменения как можно скорее. Это будет руководящим принципом каждого решения, которое мы принимаем как клуб», — цитирует Друри пресс-служба клуба.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».