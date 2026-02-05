Скидки
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев отреагировал на переход Панарина в «Лос-Анджелес»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Панарин со своими агентами и родственниками выбирает клуб, где ему будет комфортнее. Какие были причины для выбора этого клуба, сказать сложно. Но со стороны игрока были комментарии, что он перешёл туда, куда хотел», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

