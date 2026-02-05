«Нам его не хватало». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о приходе Артемия Панарина

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил приход в команду российского нападающего Артемия Панарина, который был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Он импровизирует на площадке. Ему нравится делать точные передачи на другой фланг атаки для бросков в одно касание. Он просто опасный атакующий игрок. Очевидно, что нам его не хватало, думаю, что он станет настоящим подспорьем для нашей команды. Он играет в несколько ином стиле, чем наша команда. Возможно, кому-то потребуется немного времени, чтобы адаптироваться, но мы будем на него очень сильно полагаться. Мы играем в обороне и стараемся делать всё правильно. Нам просто нужен кто-то, кто поможет нам чаще забивать», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.