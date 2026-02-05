Скидки
Хоккей

«Просто феноменальный игрок». Защитник «Лос-Анджелеса» воодушевился приходу Панарина

Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Брандт Кларк поделился эмоциями от прихода в команду российского нападающего Артемия Панарина в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Он такой ловкий и невероятно креативный с шайбой. Просто феноменальный, феноменальный игрок. Игроки нашей команды, конечно, в восторге. Вы видите хайлайты с ним, что он делает с шайбой, какое у него терпение, какой у него бросок. Кажется, что он сам хотел сюда прийти. Он хотел стать игроком «Лос-Анджелес Кингз», и у нас в команде много парней, которые также хотят внести свой вклад в эту организацию. Приобрести ещё одного такого парня с таким менталитетом — это здорово, мы с нетерпением ждём его приезда», — цитирует Кларка пресс-служба клуба.

