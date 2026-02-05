Джордан Уил заменит Макса Комтуа на Матче звёзд КХЛ — 2026

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил заменит партнёра по команде форварда Макса Комтуа на Матче звёзд КХЛ — 2026 в команде легионеров. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Комтуа пропустит звёздный уикенд из-за болезни.

В текущем сезоне Уил набрал 41 (11+30) очко в 53 матчах, всего в КХЛ на его счету 270 (94+176) очков в 322 встречах. Уил впервые примет участие в Матче звёзд КХЛ.

Звёздный уикенд пройдёт в Екатеринбурге 7-8 февраля. В программе первого игрового дня – конкурсы мастер-шоу и два матча мини-турнира, на следующий день зрители увидят вторую часть мастер-шоу, игру за третье место и финал.