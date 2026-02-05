Валерий Каменский: СКА потихоньку выбирается из ямы и достойно выступает

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о текущих результатах СКА. На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Запада с 56 очками. В прошлом матче с минским «Динамо» (4:3 Б) СКА прервал антирекордную серию из семи поражений подряд.

«СКА потихоньку выбирается из ямы. Смена тренерского штаба — тоже толчок вперёд. Они находят свою игру и достойно выступают. У всех бывают спады — просто некоторые выходят быстрее, а у некоторых процесс проходит сложнее. Дай бог, чтобы СКА вышли из этого и показывали хоккей, который будет приносить очки», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.