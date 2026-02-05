Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тардиф — о старте Олимпиады: наша задача — собрать лучших игроков на большом турнире

Тардиф — о старте Олимпиады: наша задача — собрать лучших игроков на большом турнире
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о грядущем хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр в Милане. На турнире сборную России заменила национальная команда Франции. Это будут первые за 12 лет Игры, в которых примут участие хоккеисты НХЛ. Олимпиада в Милане также станет первым случаем использования единого свода правил с участием игроков НХЛ на крупной международной арене.

«Наша задача — собрать лучших игроков на большом турнире. Это не всегда легко сделать, особенно на чемпионате мира, когда плей-офф в НХЛ ещё не закончен, но когда это возможно, мы должны это сделать.

Единый свод правил был разработан совместно с лигами со всего мира. Это упрощает жизнь игрокам и судьям и даже позволяет нам использовать арбитров НХЛ без серьёзных изменений. Кроме того, согласование наилучших правил игры само по себе является полезным процессом», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.

Материалы по теме
Италию от домашнего провала спасёт проспект «Анахайма»? Чего ждать от хозяев ОИ-2026
Италию от домашнего провала спасёт проспект «Анахайма»? Чего ждать от хозяев ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android