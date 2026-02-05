Валерий Каменский: как хоккейный турнир Олимпиада представляет интерес

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о предстоящем олимпийском хоккейном турнире, в котором впервые за последние 12 лет примут участие хоккеисты НХЛ. Сборную России на турнире заменила национальная команда Франции.

«Как хоккейный турнир Олимпиада представляет интерес, но это будет неполноценно без нашей сборной. Самая изюминка, когда играла наша сборная. Тем более в этом году играют все ведущие игроки НХЛ. Не увидеть наших ребят на Олимпиаде — это неправильно», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины).