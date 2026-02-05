Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

13 игроков олимпийской женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине

13 игроков олимпийской женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине
Комментарии

Журналистка The Athletic Хэйли Салвиан сообщила, что 13 игроков олимпийской женской сборной Финляндии находятся на карантине. Ранее сообщалось, что четыре хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира.

«По словам представителя команды, 13 игроков женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине — либо из-за болезни, либо из-за контакта с заражёнными. Сейчас на льду во время предматчевой тренировки находятся 10 игроков. Пока неизвестно, сыграют ли они сегодня вечером со сборной Канады», — написала Салвиан в своём аккаунте в соцсети Х.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
12 февраля 2026, четверг
Финляндия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе сборная Финляндии сыграет с командами Канады, США, Чехии и Швейцарии. Первую игру финские хоккеистки проведут со сборной Канады 5 февраля в 23:10 мск.

Материалы по теме
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android