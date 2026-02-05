13 игроков олимпийской женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине

Журналистка The Athletic Хэйли Салвиан сообщила, что 13 игроков олимпийской женской сборной Финляндии находятся на карантине. Ранее сообщалось, что четыре хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира.

«По словам представителя команды, 13 игроков женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине — либо из-за болезни, либо из-за контакта с заражёнными. Сейчас на льду во время предматчевой тренировки находятся 10 игроков. Пока неизвестно, сыграют ли они сегодня вечером со сборной Канады», — написала Салвиан в своём аккаунте в соцсети Х.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A 12 февраля 2026, четверг Финляндия Канада

На групповом этапе сборная Финляндии сыграет с командами Канады, США, Чехии и Швейцарии. Первую игру финские хоккеистки проведут со сборной Канады 5 февраля в 23:10 мск.