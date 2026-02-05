Фазель об отстранении России: это политика, чиновники не соблюдают собственные регламенты

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался о недопуске сборной России до международных турниров.

«Очень жалко, когда чиновники из федераций – я имею в виду не только хоккей, но в целом все зимние виды спорта – не соблюдают свои собственные регламенты. В уставах международных спортивных федераций говорится, что решения должны быть свободными от какой-либо дискриминации: половой, расовой, религиозной, а также политической, а мы просто забываем об этом и этот аспект отодвигаем.

Принимая решение несколько месяцев назад, Спортивный арбитражный суд наконец подчеркнул, что прежние резолюции, направленные против российского спорта, противоречили уставам различных федераций и даже в целом правилам олимпийского движения. Это факт. И это политика», – цитирует Фазеля ТАСС.