«Вашингтон» — «Нэшвилл»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 6 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. «Вашингтон» уступил в прошлом матче со счётом 2:3, а Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей.

«Кэпиталз» провели 58 встреч, в которых набрали 63 очка и расположились на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Предаторз» с 59 очками после 56 матчей находятся на 10-й строчке Запада.